Съдия Андрей Георгиев: 1/3 от жалбите в Районния съд са за "Топлофикация"

Около 1/3 от жалбите в районния съд били свързани с "Топлофикация".

Това каза съдията от софийския районен съд Андрей Георгиев пред Би Ти Ви. Вчера омбудсманът Велислава Делчева каза, че все още няма яснота по този въпрос и съществува правен вакуум, който съществува от септември, когато Върховният административен съд спря използването на настоящата формула. След това имаше решение на Съда на ЕС, който казва, че тази формула е неточна, неясна и непрозрачна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат тази енергия.

"От 2020 г. тази формула не е такса сградна инсталация, "Топлофикация" доставя едно количество енергия и иска да си получи парите за това. Въпросът е как я разпределяме между апартаментите. Просто ощетяваме съседите си. Трябва да се установи до колко е незаконен начинът", коментира Георгиев относно отоплението и формулата за изчисление на сградна инсталация.

Омбудсманът каза, че има причина да си оспорваме сметките. Според съдията разликата можела да достигне най-много до 50 лв.

"Заявлението, че който съди получава невинаги е вярно. Установяваме, че нещо е незаконно и автоматично си представяме, че няма да плащаме нищо.Сметките за парно трябва да бъдат преоценени. Разходите се замерват не в началото, а в края на отоплителния сезон, затова дотогава трябвало да се намери работеща формула", каза още Георгиев.

"В момента не ощетяваме "Топлофикация", а се ощетяваме едни други. Не можем просто да намалим сметките. Задължение на държавата обаче е да измисли как да отразява по-близки до действителните стойности. Винаги ще работим с приближения в изчисленията, но трябва да измислим формула, която я няма", допълни районният съдия.