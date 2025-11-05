ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерти: Ограничението за средна скорост не работи, МВР и АПИ не си говорят

Толкамерите засичат средна скорост на движението.

Информационните системи на АПИ и МВР не са синхронизирани и двете институции "не си говорят". Това е причината да не се събират глоби за нарушение на средната скорост.

Това обясниха пред нова Димитър Димитров от камарата на автомобилните превозвачи и Владо Тодоров от асоциацията на пострадалите от катастрофи.

Само за три месеца камерите на АПИ са засекли 32 хил. нарушения на средната скорост като 14 хил. са на чужденци, но няма връчени глоби, стана ясно преди дни.

"Двете системи на АПИ и МВР не си комуникират правилно, изцяло в МВР е проблемът за връчване на глобите. МВР едва ли могат да връчат над 32 хил. нарушения само за средна скорост. Нарушенията са стигнали до МВР и то трябва да си свърши работата", коментира Димитър Димитров. 

"Не става ясно какъв е томно пробремът, витиевато се обяснява, че не са синхноризирани информационните системи на АПИ и МВР. Приехме средната скорост с фанфари, а тя не функционира заради софтуерни проблеми. Ние приемаме законови промени и те не заработват поради нехайство и некомпетентност", каза пък Владо Тодоров.

Глобите трябва да се връчват по имейл и по телефон, няма нужда някой да ни гони и да ни раздава едни хартии, коментира още той.

