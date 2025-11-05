Мирчев: Искаме ограничения на бонусите в държавната администрация

От ДБ ще искат ограничения на бонусите, давани в държавната администрация и в регулаторите. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред bTV.

От формацията му направи запитване до всички институции какви бонуси са получавали през 2024 г. "Получихме изключителни интересни данни, които скоро ще оповестим. Една от мерките, които предлагаме, е, да се ограничат бонусите в държавните институции", съобщи Мирчев.

"Ето ви пример - българска Служба за съвети в земеделието. Сигурен съм, че малко хора са чували за нея. Известна е с това, че за последните 2 години си е удвоила персонала. Изпълнителният й директор си е гласувал за 2024 г. бонус от 31 000 лева. За главния секретар - 30 000 лева. Отделно в КЕВР комисарите са получили близо 1 милион бонуси. Шефът на Сметната палата е взел над 110 000 лева, заместникът му 63 000 лева. Това са само бонуси, не са заплати. В момента анализираме цялата информация за държавните институции - това са комисии, агенции, служби. Навсякъде си раздават бонуси. В КФН 40-50 хиляди лева бонуси на човек от ръководството", посочи Мирчев.

"В правителството на Кирил Петков имаше съкращения на хора в 3 министерства. Трябва да се правят оптимизации, не толкова съкращения в администрацията", обясни Мирчев.

"Да, България" са направили и запитване затова колко бонуси са получили държавните служители, като много скоро щели да бъдат представени на медиите.

Относно бюджета, Мирчев бе категоричен, че в него нямало заложени нито едно от техните предложения за десни мерки.

"Това не е бюджетът, който България заслужава. Надяваме се да убедим парламента, че това е грешка. Румъния за 10 г. се докара до състояние, близко до фалит, а ако продължим с такъв бюджет рискуваме този сценарии", коментира депутатът.

"Бюджетите на Асен Василев бяха с 2% дефицит, но не може всяка година управлението да се оправдава с политиките на Василев. Заплатите в МВР бяха вдигнати с 68% в рамките на 2 години без никаква реформа. (с 50% за 2025-а и с 12%, предвидени за 2026 г.)", каза Мирчев.

Всички партии се подписаха за увеличението на парите в армията. Заплащането там беше унизително, категоричен бе той.

"Когато имахме възможност да участваме в управлението, пенсиите бяха на нива за подаяния от Бойко Борисов по 50 лв. за Коледа. Повишението им не натежава на бюджета, не търсим там проблема", каза още Мирчев.

"Когато нашият икономически екип, воден от колегата Мартин Димитров сравняваше данните в последните 2 бюджета, видяхме в този за 2026 г. едни 5 млрд., които ги няма никъде. Миналата година бяха оставени 5,5 млрд. под черта, предвидени за ББР, а сегашните 5 млрд. ги няма никъде. Те са под черта, по същия начин като тези от тази година. Разпределят се по усмотрение на правителството, за каквото те решат", коментира депутатът.