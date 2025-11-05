По 100 евро на човек взел шофьорът, хванат със 7 китайски мигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предстои Районна прокуратура - Благоевград да повдигне обвинение на шофьора, който вчера беше задържан на граничен пункт "Кулата" да превозва нелегално 7 китайски граждани. Мъжът ще бъде обвинен в каналджийство.

Той е получил и сумата от по 100 евро на човек, за да ги транспортира до Гърция, където те трябвало да продължат пътя си, съобщи БНТ.

Седмината били укрити в метален сандък в товарен автомобил, пътувал към Солун.

Мигрантите от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата" след проверка на шофьора на базата на изведен рисков профил, не е бил следен. Той е български гражданин. Справка показва, че до момента той е бил осъждан единствено за управление на автомобил в нетрезво състояние.

Ако бъде признат за виновен, мъжът ще лежи в затвора, но и ще трябва да заплати равностойността на камиона, с който е превозвал мигрантите.