Гледат мярката на бившия шеф в ''Автомагистрали'', който помете 6 коли в София

Инж. Филип Маркулиев

Софийският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на бившия шеф в държавната компания "Автомагистрали" инж. Филип Маркулиев, който преди дни удари 6 паркирани автомобила на столичния булевард "Витоша". Прокуратурата ще поиска постоянното му задържане.

Срещу 42-годишния мъж са повдигнати обвинения за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени щети.

В хода на разследването стана ясно, че кръвната проба на обвиняемия е отчела 1,52 промила алкохол. Тепърва автотехническа експертиза ще установява каква е била точната скорост на движение при инцидента, съобщава БНТ.

Според първоначалните данни шофьорът се е движел със скорост по-висока от разрешената за булеварда.

42-годишният мъж е шофирал и преди под въздействието на алкохол. През 2018 година временно е отнета шофьорската му книжка за същото провинение.

