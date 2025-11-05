Трима са загинали в катастрофи за денонощието

Трима души са загинали, а 18 са ранени при инциденти на пътя през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19.

В София са регистрирани 37 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, ранен е един човек.

От началото на месеца са станали 79 катастрофи с 12 загинали и 94 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5712, загиналите са 383, ранените - 7108. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с шестима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.