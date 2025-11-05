ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена е пострадала при пожар в автомобил във Варна

Жена е пострадала при пожар в автомобил във Варна

28 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Екипите са реагирали на 63 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа има един пострадал човек. Млада жена е с изгаряния по горната част на дланите след пожар в лек автомобил във Варна, тя е откарана в клиниката по изгаряния на Военноморска болница.

С материални щети са възникнали пет пожара, от които два са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 23 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 27 при оказване на техническа помощ, пише БТА. 

Едно лъжливо повикване са получили от пожарната за изминалото денонощие.

