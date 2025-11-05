ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи хванаха пиян да уринира на паркинга на рай...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21650570 www.24chasa.bg

62-годишен шофьор загина при тежка катастрофа между камион и автомобил

2424
Линейка Снимка: Снимка: Архив

62-годишен шофьор загина след тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 12.00 ч. на пътя Бургас – село Братово в района на каменната кариера край кв. "Горно Езерово".

Мъжът управлявал лек автомобил и предприема изпреварване на товарен автомобил, шофиран от 19-годишен водач, съобщава БНТ.

По време на маневрата обаче колата се блъснала в насрещнодвижещ се товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж. От силния удар двете превозни средства напуснали пътното платно.

Шофьорът на лекия автомобил е транспортиран с линейка до УМБАЛ – Бургас, но е починал в болницата вследствие на тежките наранявания, получени при пътния инцидент.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание