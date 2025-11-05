Среднощна проверка в търновски завод - замърсител поиска кметът от еко министъра

Кметът на Велико Търново изиска незабавна и спешна среднощна проверка на "Кроношпан" заради сигнали за задимяване и силни миризми. Това съобщи тази нощ във фейсбук от пресцентъра на общината.

В 22:05 ч. Панов е разговарял с министъра на околната среда и водите, както и с Регионалната инспекция по околната среда и водите по повод получените сигнали - както към дежурния в Общината и обажданията от хора, които лично се свързали с него заради задимяване и силни миризми в кварталите „Бузлуджа" и „Зона Б"..

Панов е изискал директорът на РИОСВ незабавно и на момента да извърши проверка на инсталациите на „Кроношпан". Както и резултатите от тази проверка да бъдат публично оповестени от РИОСВ.

Даниел Панов отново настоява компетентните държавни органи да реагират адекватно.

Наскоро една от инсталациите в завода бе запечатана от РИОСВ заради работа без разрешително, наложено бе и отваряне на Комплексното разрешително за работа на "Кроношпан" за преразглеждане на допустимите нива на отделяните замърсители.