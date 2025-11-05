София е победител в наградите на Bloomberg Philanthropies

Кметът Васил Терзиев получи престижното отличие на церемония в Рио де Жанейро

София и бразилският град Баркарена са победители в престижните глобални награди „Local Leaders Awards 2025" на Bloomberg Philanthropies в категорията „Здрави градове, силни общности". Церемонията по връчване на отличията се състоя на 4 ноември в Рио де Жанейро, а българската делегация, водена от кмета на София Васил Терзиев, отпътува специално за събитието, за да получи международното признание и да обмени опит и добри практики с представители на други над 40 държави, съобщиха от Столичната община.

„Тази награда е признание за усилията на целия град - администрация и граждани, които работят заедно. София доказва, че устойчивите решения не са само добри идеи на хартия, а реални действия, които подобряват живота на всеки от нас и правят града ни пример за света", заяви Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

"Няма да спрем да инвестираме в зелена енергия, чист въздух и климатично неутрално бъдеще за всички софиянци, защото здравето ни не е награда, която да подържим в ръцете си. За да гарантираме по-доброто здраве на всички в София трябва да не спираме да работим по същия начин - с добро планиране, ясни и конкретни политики и целенасочени действия", подчерта столичният кмет.

Кандидатурата на българската столица – „Климатичният скок на София – за по-чист въздух, по-здравословен живот и по-зелено бъдеще" – представя дългосрочната визия на града за устойчива, климатично неутрална среда. Тя включва редица проекти и политики от пътната карта за климатична неутралност на града, с които Столична община си поставя амбициозната цел да намали емисиите от ключови сектори с 81% до 2030 г. и да постигне климатична неутралност до 2050 г. През 2025 г. София стана и един от първите европейски градове, получили знака на ЕС „Mission Label", в рамките на Мисията на Европейската комисия „100 климатично неутрални и умни градове", признание за стратегическа готовност и лидерство в климатичния преход, напомнят от общината.

Инициативите обхващат ключови мерки, по които общинската администрация работи: въвеждането на нискоемисионни зони за автомобили и отопление, подмяна на стари отоплителни уреди, инвестиции във фотоволтаични инсталации и енергийни общности, разширяване и облагородяване на зелените площи в града, чрез изграждане на нови паркове и градски градини, продължаващи инвестиции в граждански проекти и облагородяване на т.нар. кални точки и др.

Отличието в „Local Leaders Awards 2025" на Bloomberg Philanthropies е поредното доказателство, че София активно инвестира в устойчиви енергийни решения, които намаляват зависимостта от конвенционални горива и показват възможностите на децентрализираната енергетика на местно ниво, добавят от общината.