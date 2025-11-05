Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе

Инцидентът се е случил малко след полунощ на булевард „Липник" в града. По първоначална информация автомобилът се е движил в посока центъра на града, когато поднесъл, завъртял се, навлязъл в тревната площ и се ударил в стълб. В следствие на удара колата се самозапалила.

Според очевидци шофьорът е пътувал сам и е успял да излезе от автомобила. Към момента няма информация за неговото състояние.

На място са пристигнали екипи на „Спешна помощ" и „Пожарна безопасност", а от полицията отцепили района на произшествието за няколко часа. Причините за инцидента се изясняват, съобщава БНТ.