ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаи хванаха пиян да уринира на паркинга на рай...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21650771 www.24chasa.bg

Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе

1840
Горски пожар Снимка: pixabay

Инцидентът се е случил малко след полунощ на булевард „Липник" в града. По първоначална информация автомобилът се е движил в посока центъра на града, когато поднесъл, завъртял се, навлязъл в тревната площ и се ударил в стълб. В следствие на удара колата се самозапалила.

Според очевидци шофьорът е пътувал сам и е успял да излезе от автомобила. Към момента няма информация за неговото състояние.

На място са пристигнали екипи на „Спешна помощ" и „Пожарна безопасност", а от полицията отцепили района на произшествието за няколко часа. Причините за инцидента се изясняват, съобщава БНТ.

Горски пожар Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание