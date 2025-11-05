Почти 50% от детските градини в София са без охрана

Близо половината детски градини нямат охрана, нито портиер и разчитат на бдителността на учителите и персонала.

Това бе представено като статистика след проучване на Столичната община в ефира на bTV. То бе инициирано заради зачестилите случаи с избягали деца от детската градина. За тази година само в София досега имаше 4 такива случаи.

При 46,3% няма никаква охрана, която да следи на входовете и изходите. 43,2% са с лицензирана охрана, а само 13,2% имат само портиер, става ясно от статистиката, подадена от детските градини до общината.

През 2022 г. детските и яслите станаха безплатни. Сега от Столичната община предлагат таксите в детските градини да бъдат върнати само за лятото, като идеята е да бъдат заделени в бюджетите на градините за сигурност.

"Това е период на неучебно време, то не е задължително. Затова смятаме, че предложението за тези такси е добро", коментираха от инспектората по образование към СО.

"Таксите могат да бъдат диференцирани и тези семейства, които нямат възможност могат да не ги плащат", заяви образователният министър Красимир Вълчев.

Според Мария Брестничка от Националната мрежа за децата, камерите и бутоните за влизане няма да решат проблема.

"Имаме нужда от по-смел подход, трябва да се запитаме какво искаме за децата си в тези центрове и градини, където оставяме децата си, докато сме на работа. Да инвестираме в технически средства би осигурило спокойствие за родителите, но няма да доведе повече учители в системата. Трудно е да отговаряш за 20-22 деца наведнъж. Ако учителите не са подготвени да разпознават и сигнализират насилие, никоя камера няма да ни реши проблема. Трябва политическа воля за цялостна концепция", категорична бе тя.

"Имаме огромен пропуск в доверието между родителите и учителите, това показва фактът, че 50% не са сигурни, че децата им са в безопасност в детската градина", допълни Брестничка.