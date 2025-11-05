ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин арестуван за над 3 тона кокаин в Нидерландия

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Българин на 50 години е сред 8 чужденци и местен жител, задържани в Нидерландия след откриването от полицията на 3,3 т кокаин в склад в Стандаарбайтен в понеделник, съобщи полицията.

Иззети са още огнестрелно оръжие и автомобили.

До явяването им утре пред съда им е позволен контакт единствено с адвокатите им. Съдията може да удължи ареста им до 14 дни, преди да им бъдат предявени обвинения в районен съд, пише "Дневник".

Стандаарбайтен е с 2230 жители, на 20 км от границата с Белгия, както и на 45 км от пристанището на Ротердам и на 85 от порт Влисинген, през които се предполага, че е влизала дрогата.

