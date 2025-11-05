Пиян счетоводител уринирал на паркинга на районно в Пловдив, полицаи го хванали, той ги ругал

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци

Глоба по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе пиян счетоводител, спипан да уринира на служебния паркинг на Първо районно управление в Пловдив. Мъжът първоначално отрекъл пред Районния съд в града, но след това приел вината си и поискал по-леко наказание.

Около 17,15 ч. на 31 октомври полицай си тръгвал от работа, когато забелязал непознат на паркинга. Заедно с негов колега се насочили към мъжа и видели, че той е във видимо нетрезво състояние и уринира. Направили му забележка, но той им казал да си гледат работата и че ще го прави където си иска.

Униформените поискали документ за самоличност от нарушителя, който започнал да ги обижда, наричайки ги палячовци и боклуци. Бил отведен в Районното, където му бил съставен акт за констатиране на дребно хулиганство.

Взимайки предвид всички факти и обстоятелства, магистратите преценили, че най-справедливото наказание е глоба в размер на 200 лв.