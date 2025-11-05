Бойко Борисов: Санкциите срещу Делян Пеевски са несправедливи

"Не знам дали е преговаряла Мария Габриел, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън, когато беше тук". Така лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов отговори днес на въпрос дали е преговарял с британските власти за извеждане на българи от санкциите "Магнитски". След настоятелно питане дали е преговарял за Владислав Горанов от ГЕРБ или Делян Пеевски от "ДПС - Ново начало", той отговори: "Аз говоря за всички българи, които са попаднали по несправедлив начин под тези санкции. Говорил съм и за Манолев. Не ми е отказал никой, запознал съм ги". После потвърди, че смята, че Пеевски е попаднал там несправедливо.

"Убеден съм, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, го арестуваха", каза ще Борисов.

"Аз участвах, когато налагаха санкциите. Когато излязоха санкциите, бях в посолството на Щатите с посланичката и Джим ОБрайън. Знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. По това се работи в момента", разказа бившият премиер. Добави, че многократно говорил в кабинета си с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов за свалянето на санкциите над Делян Пеевски. "Съдействат на максимум с всички средства", каза той.

"Не е моя работа. Не ме интересува". Ако е участвала в обществена поръчка - държавна, общинска, за европейски пари - ще коментирам". Така Бойко Борисов коментира информацията на "Бърд", че дъщеря му е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена.

По тяхна информация през февруари 2025 г. Венета Борисова е станала собственик на 19,35% от капитала на фирма "Елит стил инженеринг". Целият капитал на фирмата е в размер на 1240 лв., а 19,35% дял се равнява на 240 лв. Фирмата има сериозен актив - имот от 8,6 декара в района на "Панчарево" и презаверено през миналата година разрешение за строеж. Венета Борисова е придобила дела в "Елит стил инженеринг" на 5 февруари 2025 г. Дотогава фирмата е била 100% собственост на "Веспула" - еднолично дружество на Красимир Великов. С решение на едноличния собственик Великов капиталът на "Елит стил инженеринг" първо е увеличен от 1000 на 1240 лв., а после е приет нов съдружник - Венета Борисова, с дял във фирмата от 240 лв.

Според Борисов поправки в бюджета няма да има въпреки критиките на опозицията към него. По-рано от ДБ призоваха той да бъде изтеглен. "Преди точно тези хора говореха как нямало пари за младите лекари, за майките, сестрите и т.н. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях. Защо не рязаха четири години? Защо не орязаха държавната администрация?", коментира Борисов.