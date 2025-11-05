Открито на Антарктида водорасло носи името на проф. Пимпирев

Когато у нас застудява, на Южния полюс настъпва лято – и започва новият сезон за българските антарктически изследвания. Утре заминава първата група от 11 души – 9 логистици и 2 жени учени, които ще изследват морската биология в сътрудничество с учени от САЩ и Португалия. Това каза в "Денят започва" по БНТ проф. Христо Пимпирев, който е ръководител на Българския антарктически институт.

„Очакваме много добри резултати, които ще спомогнат да видим как се изменя този уникален животински свят с промените в климата", каза проф. Христо Пимпирев.

Тази експедиция поставя акцент върху научните изследвания, след като през последните години усилията бяха насочени към строителството на новата лаборатория на базата „Св. Климент Охридски".

„Нашата лаборатория е истинска гордост – наподобява космическа станция на Луната. Антарктида е като друга планета", добави проф. Пимпирев.

Основните проекти тази година са свързани с океанологията и климатичните промени. Български учени ще изследват теченията в пролива Бренсфийлд заедно с международен екип от Германия, както и влиянието на глобалното затопляне върху морското ниво.

„Теченията са изключително важни – една промяна в тяхната посока и скорост води до изключително сериозни промени в климата. Ако се смени посоката на Гълфстрийм, Великобритания ще стане като Антрактида," обясни той.

По думите му България се явява като регионален център на полярните изследвания на всички съседски държави. В рамките на експедицията ще се осъществят 25 научни проекта, от които 15 са изцяло български. Ще се правят различни изследвания, включително такива на минералните ресурси, космическото излъчване и влиянието на слънчевата активност върху климата.

„ Климатът много ни интересува. Животът ни зависи от климата, изхранването ни зависи от климата. Антарктида е своеобразен лакмус на климата. Тя е най-голямата лаборатория на открито. Тя е един континент, 1/10 от земната маса, там се вихрят всички атмосферни процеси. Земята е едно цяло. Каквото става там, става и на цялата планета. Така че е изключително важно изучаването на климатичните промени на този континент, който е отделен от един студен океан. Температурата му целогодишно е 0 градуса. Това е една друга планета и ние имаме шанса - българите, да изследване тази част от света", подчерта проф. Пимпирев.

Любопитен факт е, че един от новооткритите видове водорасли на ледения континент носи името на проф. Пимпирев.