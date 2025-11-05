ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Бизнесът бойкотира тристранката

1812

Работодателите бойкотираха тристранката, защото  не са съгласни с проектобюджета, който предлага правителството. В него е разписана минимална заплата от 620,20 евро, а за да държи дефицита на 3% предлага повишаване на вноската за пенсия, данък девидент акциза. Така заседанието се провали. 

Няма никакъв смисъл да сме печата на бюджет, който е неадекватен и вреден за страната ни. В него няма нито една реформа. Това хеликоптерни раздаване на пари просто трябва да спре. За нас бюджетната процедура не се спазва и ние няма да участваме в НСТС, каза председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели Румен Радев. И обясни, че измислените автоматизъм на минималната заплата и тези в секторите - сигурност и здравеопзване се стига до взривяване на бюджета. Министерски съвет може да си гласува тази точка и да го вкара в Народното събрание, но ние нямаме доверие на депутатите, каза още той. 

Това е бюджет на компромисите, но целта на тристранката е властта да ни чуе. От нас може да очаквате само диалог и защитя на нашите членове, каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов. 

