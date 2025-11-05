"Да, България" призова правителството да оттегли проектобюджета

"Да, България" призоваха правителството да оттегли проектобюджета за 2026 г. От там му писаха "слаб ляв 2" и предупредиха, че той води към времето на Жан Виденов. Затова от там предлагат 30 десни мерки, с които да бъде коригиран.

"Този бюджет е вреден за страната. Вкарва ни в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. Параметрите са безпрецедентни и няма нито една положителна оценка", каза съпредседателят на ДаБг Ивайло Мирчев. Той не приема вариантът бюджетът да бъде поправен между двете четения, а иска директно да бъде изтеглен, понеже това би било като "на кривата стена да обяснявате, че бояджията ще я изправи".

Конкретно настояват за отпадане на увеличението на осигурителната тежест, на данък дивидент, преразпределението на бюджета от парламента да се върне на 40%.