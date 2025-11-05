Шофьор на такси влачи 75-годишна жена във Враца

Възрастна жена е пострадала, след като била повлечена от кола във Враца. 75-годишната дама взела такси до здравната каза в града, но при слизането си якето ѝ било защипано от предната дясно врата на автомобила.

Таксиметровият шофьор не забелязал веднага и потеглил, повличайки жената. След няколко метра водачът видяла какво е станало и спрял. Мъжът вдигнал жената от асфалта и веднага я откарал в болницата. Там пострадалата била настанена в ортопедичното отделение със счупено рамо и охлузвания.

Таксиджията бил изпробван с дрегер от пристигналите полицаи, но уредът не отчел алкохол. За случая е уведомена и прокуратурата, а в полицията е заведено досъдебно производство.