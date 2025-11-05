ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21651590 www.24chasa.bg

Две коли изгоряха в район "Западен" в Пловдив тази нощ

24 часа Пловдив онлайн

1480
Запалиха автомобил в Пловдив. Снимката е илюстративна

Две коли напълно изгоряха тази нощ в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив. Това е станало между улиците "Баучер" и "Силистра". Първоначално пламнал един автомобил, а пламъците се пренесли и върху съседен, който е бил паркиран наблизо. Той също е унищожен. Сериозни щети са нанесени на трета кола, уточниха за "24 часа" от пожарната.

Засега не е ясна причината, но не е изключено да е умишлен палеж за сплашване. 

Живеещи наблизо подали сигнал и на място се отзовал екип огнеборци. Те започнали да гасят, но било късно, тъй като били нужни между 10 до 20 минути на огнената стихия да унищожи автомобилите.

Запалиха автомобил в Пловдив. Снимката е илюстративна

