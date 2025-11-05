Две коли изгоряха в район "Западен" в Пловдив тази нощ

Две коли напълно изгоряха тази нощ в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив. Това е станало между улиците "Баучер" и "Силистра". Първоначално пламнал един автомобил, а пламъците се пренесли и върху съседен, който е бил паркиран наблизо. Той също е унищожен. Сериозни щети са нанесени на трета кола, уточниха за "24 часа" от пожарната.

Засега не е ясна причината, но не е изключено да е умишлен палеж за сплашване.

Живеещи наблизо подали сигнал и на място се отзовал екип огнеборци. Те започнали да гасят, но било късно, тъй като били нужни между 10 до 20 минути на огнената стихия да унищожи автомобилите.