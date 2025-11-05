Окончателно: На 1500 лева оцениха страданията в ареста на бивш районен кмет от Пловдив

Ральо Ралев се жалва, че му лекували зъб без упойка, било мръсно и без достатъчно светлина, отслабнал 11 кг

Бившият кмет на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев, задържан на 31 май 2019 г. по обвинение в подкуп от 60 000 лв., ще получи обезщетение от 1500 лв. за преживените болки и страдания в ареста.

Той изкара там 97 дни и заведе дело срещу главна дирекция "Изпълнение на наказанията", настоявайки за обезщетение от 25 000 лв.

В исковата си молба бившият управник описва несгоди като липса на достатъчно жилищна площ и светлина, мръсотия, мухъл, дървеници и хлебарки, добавя и че са му лекували счупен зъб без упойка, не му е осигурена и нужната диетична храна за заболяването, от което страда. В резултат Ралев отслабнал в 11 кг, преживял силен психически стрес и куп унижения.

Делото вече беше разгледано от Административния съд в Пловдив и присъдената компенсация беше 1500 лв. И двете страни обжалваха, но и разширен състав магистрати от същия съд постановяват, че това е справедливият размер на обезщетението. Те приемат част от претенциите на Ралев за основателни, но отхвърлят други - например лекуваният без упойка зъб е бил с умъртвени корени и не се е налагало обезболяване.

Решението на втората инстанция е окончателно.

През февруари т. г. Ральо Ралев беше осъден на 2 години условно за искането на подкуп от 60 000 лв. от строителния предприемач Здравко Ангелов. Предстои разглеждането на делото в Апелативния съд.