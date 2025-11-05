Асен Василев: Управляващите искаха, но нямаха желание

Управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха "въздържал се" и "против" майките втората година да получават 100% от средствата.

Този коментар направи в парламентарните кулоари лидерът на ПП Асен Василев малко след като в зала мнозинството остави парите за втората година на майчинството без увеличение.

"Това е един от редките случаи, когато това е добре и за бюджета, тъй като работейки те внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат , добре е и за самите семейства, тъй като получават 100% от майчинските втората година. Добре е и за работодателите, защото жените се връщат по-рано на работа", смята бившият финансов министър. Той отбеляза, че ГЕРБ са обявили, че това е било тяхно предложение от 2016 г. , БСП пък твърдели, че се борят за това цял живот. Едните гласуваха против, другите се въздържаха, само показва, че управляващит енемислят за хората, а си правят тънки партийни сметки, отбеляза Василев.