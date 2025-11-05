МЕЧ: Партиите в парламента ще сезираме ЦИК за нелегитимен депутат от "Величие"

Всички парламентарни групи без "Величие" ще сезират Централната избирателна комисия за нелегитимен народен представител, съобщи Радостин Василев от МЕЧ. Става въпрос за Мария Илиева от "Величие", партията на Ивелин Михайлов.

Осемте парламентарни групи ще подготвят днес писмо до ЦИК, договорили са се на председателския съвет сутринта. Миналата седмица от МЕЧ съобщиха, че Илиева не е попълнила сама декларацията за регистрацията на партията в Пловдив и София, а вместо нея това е направила друга депутатка на "Величие" - Стилияна Бобчева. Илиева била обявена за депутат без този документ, което било неправомерно. МЕЧ направили експертиза на подписа и доказали, че не е на Илиева. Василев твърди, че сигнал за това е бил изпратен от Григор Здравков от организацията "Антимафия" до Наталия Киселова като председател на Народното събрание преди около две седмици. Самата Илиева отрича информацията.

МЕЧ са подали два сигнала до Борислав Сарафов. Единият е за казуса с подписите, другият е по твърдения на Михайлов, че е бил натискат "Величие" да подкрепи правителството вместо ИТН.

На председателския съвет е било обсъдено още да се поднови дейността на парламентарната комисия, която разследва дейността на атракциона на Михайлов край село Неофит Рилски "Исторически парк".

И МЕЧ не одобряват проектобюджета. Те ще бъдат в залата за дебатите и ще подкрепят някои предложения, които смятат за добри.

"Този бюджет е разхищение като за последно. Да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора, да лъжат майките за втората година - вече пета година съм тук и втората година от майчинството е все един и същ популизъм преди бюджета. Не виждам в бюджета нищо, което да доведе до стабилност в държавата. Или е наглост, или е некадърност, а имаха цялото време на света, вече една година управляват", коментира Василев.

Като "злоупотреба с власт" той определи признанието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от по-рано днес, че е ходатайствал пред САЩ за свалянето на санкциите "Магнитски" от Делян Пеевски.