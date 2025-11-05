Депутатите няма да правят комисия за хотел "Хаяши"

Деница Сачева обясни, че гласовете на ГЕРБ "против" са "своеобразен вот на доверие към Росен Желязков, когото всички в ГЕРБ познаваме като достоен и почтен човек"

МЕЧ и "Величие" предпочетоха да се карат помежду си, вместо да говорят по темата

С почти нулев интерес премина т.нар. дебат относно предложението на "Възраждане" в парламента да бъде създадена временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София. Хората на Костадин Костадинов настояха, че хотелът собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков, през съпругата му.

Макар точката да влезе в днешния дневен ред на депутатите, така и не получи достатъчно гласове в подкрепа 79 гласуваха "за", 113 бяха "против", а се 9 въздържаха.

Почти само депутати от "Възраждане" изреждаха тезите си, а залата бе почти празна.

Кадри на МЕЧ също се включиха. От партията заявиха, че ще подкрепят създаването на подобна комисия. Заговориха за пране на пари и неработещи антикорупционни комисии, за което били управляващите. Радостин Василев нападна "Величие", че се борели срещу Пеевски и Борисов с "Макларъни", дори и в момента не всички били в залата. Което доведе до поредна размяна на обвинения и от Мария Илиева "Величие" към него. А председателстващата Рая Назарян обяви, че не спазват правилата и всеки си коментирал каквото си иска. После Василев пак нарече Илиева нелегитимен депутат и продължи атаките към партията. Използва дори реплики като "аграрна скупщина".

Костадин Костадинов се опита да върне дебата по темата. И нарече решението за създаване на комисията "стрес тест" към управляващите. Ядоса се обаче, че няма въпроси по темата, както и внимание от депутатите. Гневна бе и на опозицията, и на мнозинството.

В края на обсъждането зам.-шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева излезе да изрази позицията на партията, след като през цялото време слушаше внимателно изказванията. "След като изслушахме седмичното парламентарно шоу на ПГ на "Възраждане", трябва да вземем отношение по всички тези твърде смели обвинения на едро за грандиозна корупция. за пране на пари и т.н.", обясни тя.

Според нея фактите са много ясни и нищо от казаното от опозицията не е вярно. Г-жа Терзиева придобива 30% от срещу номинала, пазарната стойност е платена след оценки на вещи лица. Кредитът е взет от строителната фирма, която е достроила хотела - другият мажоритарен собственик е солидарен съдлъжник. Само това трябва да е достатъчно, че нито Росен Желязков, нито съпругата или член на семейството му е взимало кредит", настоя Сачева.

Тя видя "водопади от безпочвени обвинения. "Водопад в хотела няма, има декоративна стена, по която тече вода. Във всички тези факти е повече от ясно, че няма никакви данни за извършване на престъпление, корупция или пране на пари", настоя депутатката.

"Росен Желязков във времето, в което дружеството (на жена му - б.р.) е съсобственик с 30% дори не е заемал политическа позиция", настоя Сачева. Всички тези обвинения днес са напълно безпочвени, добави тя.

Сачева обясни, че гласовете на ГЕРБ "против" са "своеобразен вот на доверие към Росен Желязков, когото всички в ГЕРБ познаваме като достоен и почтен човек".