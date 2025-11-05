ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21652130 www.24chasa.bg

Над 102 000 къса цигари с чужд бандерол задържаха край Никопол

1764
СНИМКА: Агенция "Митници"

102 500 къса цигари задържаха митническите служители от териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе при две проверки.

На 31 октомври 2025 г., служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" селектират за проверка два автомобила, движещи се в района на ГКПП Ферибот Никопол. По време на контролните действия служителите откриват общо 5125 кутии цигари, укрити във фабричните кухини на двете превозни средства.

Тютюневите изделия са били с чужд бандерол и съгласно Наказателния кодекс държането им е престъпление.

Митническите служители са уведомили незабавно разследващите органи за случая. Образувани са досъдебни производства срещу водачите на двата автомобила.

СНИМКА: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание