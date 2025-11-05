Над 102 000 къса цигари с чужд бандерол задържаха край Никопол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

102 500 къса цигари задържаха митническите служители от териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе при две проверки.

На 31 октомври 2025 г., служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" селектират за проверка два автомобила, движещи се в района на ГКПП Ферибот Никопол. По време на контролните действия служителите откриват общо 5125 кутии цигари, укрити във фабричните кухини на двете превозни средства.

Тютюневите изделия са били с чужд бандерол и съгласно Наказателния кодекс държането им е престъпление.

Митническите служители са уведомили незабавно разследващите органи за случая. Образувани са досъдебни производства срещу водачите на двата автомобила.