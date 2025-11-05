Хванаха 18-годишен криминоген с 28 старинни монети в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Бургас откри 28 монети с културно-историческа стойност при рутинна проверка на 18-годишен криминално проявен младеж.

Тя е извършена на 3 ноември около 13 ч. в района до бл. 57 в к-с "Меден Рудник". Монетите били в различна форма.

Бургазлията заявил, че е намерил монетите и решил да ги продаде. Те са иззети, предстои да бъдат предадени за специализирана експертиза. Към момента работата по установяване на детайли по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление - Бургас, каза говорителят на Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.