ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21652277 www.24chasa.bg

Хванаха 18-годишен криминоген с 28 старинни монети в Бургас

Тони Щилиянова

[email protected]

2056
Част от откритите у младежа монети.

Полицията в Бургас откри 28 монети с културно-историческа стойност при рутинна проверка на 18-годишен криминално проявен младеж.

Тя е извършена на 3 ноември около 13 ч. в района до бл. 57 в к-с "Меден Рудник". Монетите били в различна форма.

Бургазлията заявил, че е намерил монетите и решил да ги продаде. Те са иззети, предстои да бъдат предадени за специализирана експертиза. Към момента работата по установяване на детайли по случая продължава от служители на Четвърто Районно управление - Бургас, каза говорителят на Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.

Част от откритите у младежа монети.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание