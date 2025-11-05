Обществено порицание за ученик, фен на "Ботев" (Пд), опитал да внесе пиротехника на дербито

Униформените намерили факла в крачола му при проверка на влизане в стадиона

Забраниха на ученик да посещава спортни събития в България и чужбина за една година, след като се опитал да внесе пиротехника на пловдивското дерби между "Локомотив" и "Ботев" на "Лаута" в събота. Освен това той ще бъде и обществено порицан пред съучениците си в Професионалната гимназия по битова техника.

Около 14,10 часа на контролните пунктове за влизане на стадиона униформените проверявали щателно всички фенове на гостуващия отбор. При обиск на ученика полицаите намерили в единия крачол на панталона му факла. Младежът казал пред тях, че тя му била дадена от друго лице, за да я внесе на стадиона. След това бил задържан в Пето районно управление, където му съставили акт. А факлата била иззета като веществено доказателство.

В съдебната зала непълнолетният е бил със своите родители, но пред магистратите решил да не дава обяснения за случилото се.

Както "24 часа" писа дербито в събота между двата пловдивски отбора беше прекратено заради друга хулиганска проява. Фен на "черно-белите" уцели с бутилка вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов.

Няколко дни по-късно БФС присъди служебна победа 4:0 за "Ботев" (Пд) и глоби "Локомотив" (Пд) с 25 000 лева. Освен паричната санкция "черно-белите" ще изиграят следващите си три домакинства на "Лаута" без публика.

Глоба има и за "черно-белите" и тя е в размер на 13 300 лева заради хулигански прояви на стадиона.