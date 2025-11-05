1 г. и 4 мес. условно за смъртоносното падане от кола на сина на пловдивския адвокат Йордан Давчев

Преживяхме този случай заедно с вас и разбираме мъката ви, обърна се съдията към съкрушените родители

1 г. и 4 мес. условно с изпитателен срок от 3 години и 24 месеца без книжка е присъдата на 22-годишния сега пловдивчанин Христо Симеонов, возил на капака на колата си сина на адвокат Йордан Давчев Теодор, който пада и умира 2 дни по-късно. Фаталният инцидент стана на 8 септември 2021 г. в землището на село Песнопой.

Предния ден Теодор Давчев и Христо Симеонов били там с компания на вила. През нощта решили да отидат до мост. Теодор и неколцина младежи тръгнали пеша, Христо потеглил с БМВ-то си. В един момент Теодор и още 2 момчета се качили на предния капак на колата, водачът им обяснил, че няма видимост, и Теодор се преместил на задния капак. Шофьорът подкарал колата отново, момчето паднало от задния капак. Христо спрял и с друго момче се върнали назад, намерили Теодор да лежи по гръб, казал им, че го боли главата, имал и травма на тила. Христо дезинфекцирал раната с ракия, после всички се върнали във вилата. Никой не се обадил на телефон 112, а по делото има данни, че раненият младеж отказал. Чак на следващия ден била потърсена лекарска помощ, последвалото лечение било неадекватно и на 10 септември Теодор починал. По случая са отделени материали в друго дело, по което се разследва лекарска грешка. Междувременно лекуващият медик д-р Стефан Райчев умира.

Христо Симеонов призна вината и за първи път в изминалите от катастрофата 4 години се обърна към родителите на Теодор. "Не намирах думи да изразя съжалението си за тази загуба. Той беше прекрасно момче. Много се разкайвам", каза той на майката и бащата.

Защитникът им адвокат Красимир Елдъров настоя Христо Симеонов да влезе в затвора, макар и за недълъг период от време. "Условна присъда би била лош пример за обществото. Всеки ден гледаме как младежи се возят извън колите ", заяви той. Бащата на починалото момче Йордан Давчев акцентира, че по делото има данни водачът е пил алкохол. "Свидетелите казват, че всички са пили. Приятелят на Теодор Димитър Пишмишев каза в болницата, че са предупреждавали Христо да не качва на колата, защото е употребил алкохол", каза той. Подобен факт обаче не фигурира в обвинението.

Адвокатите на подсъдимия подчертаха, че за смъртта на Теодор вина имат и лекарите, и самият той. "Бил е пълнолетен и е било напълно съзнателен негов избор да се качи на задния капак на колата. Друг е въпросът, че Симеонов не е трябвало да потегля", пледира Стефан Левашки. И добави, че Христо Симеонов е оказал помощ на ранения, затова и правната квалификация трябва да бъде променена в по-лека.

"Желая по-малка присъда, ако е възможно", каза в последната си дума Христо Симеонов.

В крайна сметка съдът го призна за виновен в смърт по непредпазливост и не отчете оказаната помощ. "Преживяхме този случай заедно с вас и разбираме мъката ви", обърна се съдия Даниела Събчева към съкрушените родители, преди да прочете присъдата.

Тя не е окончателна, но страните по делото все още не са решили дали да обжалват.