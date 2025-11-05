Готов е проектът за цялостно обновяване на столичното 35 СЕУ

Готов е новият проект на 35 СЕУ „Добри Войников" в "Лозенец", който е част от стратегията на Столична община за трансформация на училищата и училищните дворове. Проектът ще превърне училището в съвременна, енергийно ефективна и напълно достъпна образователна среда с модерни класни и спортни пространства, зелени дворове и възможности за учене и движение на открито, съобщиха от общината.

Предвижда се сградата на училището да бъде трансформирана в модерна, достъпна и устойчива образователна среда, която предлага повече пространство, повече зеленина и повече възможности за активност – както за учениците, така и за хората от квартала. След повече от 10 г. очакване, проектът за саниране и обновяване на училището вече има осигурено финансиране и напълно нова концепция. Новият проект обхваща не само укрепителни дейности и мерки за енергийна ефективност, но и изцяло нова фасада, която превръща сградата и двора в пример за училище на бъдещето, уточняват от общината.

Той включва нова библиотека и танцов салон, които ще обогатят културния и социалния живот в училището; зона за уроци на открито върху оползотворените покриви; спортно игрище на покрива на административния корпус, който ще бъде напълно реконструиран; пълна достъпност чрез нов асансьор и адаптирани рампи на всички входове и изцяло нов двор с игрища, писти за бягане и зони за отдих.

Новата организация на пространството позволява част от двора да бъде отворена за обществено ползване извън учебно време, така че училището да се превърне в живо място за срещи, спорт и отдих за всички жители на квартала и на район "Лозенец".

Екипът на столичния кмет Васил Терзиев си е поставил за цел до 2030 г. всички училища, които все още са на двусменен режим, да преминат на едносменен и да разполагат с нови класни стаи, спортни зали и благоустроени дворове. Вече се работи по няколко конкретни проекта – сред тях 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" в "Слатина", където проектирането е завършено и предстои обществена поръчка за строителство, както и 88 СУ „Димитър Попниколов" в "Овча купел", което ще има готов проект до края на годината. До края на 2025 г. ще бъдат финализирани и проектите за 6 ОУ „Граф Игнатиев", 51 СУ „Елисавета Багряна" в район „Красно село" и 104 СУ. Всички те следват една и съща философия – училището като център на квартала, със споделени зелени пространства, модерна спортна инфраструктура и достъпна среда, която да служи не само на учениците, но и на хората в общността. Всеки проект се разработва с участието на родителите, учениците и жителите на квартала, така че училищата да се превърнат в естествени центрове на общността – места, където образованието, спортът и природата се срещат, уточняват от общината.