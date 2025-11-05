Почина Силвия Стоянова, която стана символ с битката си за концерти без бариери

Българката отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

На 1 ноември във Ваприо д'Ада, до Милано, почина Силвия Стоянова -38-годишната българка, която стана символ на битката за равен достъп до концертите на хората с увреждания. „Инвалидите имат право да бъдат там, където звучи музиката, където тупти животът", смяташе Силвия.

Роденото в София момиче страдаше от детството си от мускулна дистрофия. Силвия стана известна през 2023 година, когато започна своята битка да присъства на концерта на Тейлър Суифт на стадион „Сан Сиро" през юли 2024 г. След като пропусна възможността да закупи билет за зоната за хора с увреждания, Силвия реши да не се отказва. Купи си скъп билет за ВИП- зоната, но организаторите й отказаха достъп до нея с инвалидна количка.

От този момент започна и личната „революция" на Силвия за място на концерта на Тейлър Суифт, която за нея беше не само идол, а и смисъл на живота й. С помощта на друго момиче създаде страницата в интернет „Едно място за Силвия". След като срещна солидарност и подкрепа от 41 хиляди души от цял свят, които подписаха петицията й, Силвия успя да види спектакъла на американската звезда. Младата българка издигна своя глас не само за себе си, а за всички хора с увреждания, които мечтаят да бъдат част от радостта, която другите приемат за даденост. Историята ѝ стигна дори до огромните екрани на Таймс Скуеър в Ню Йорк. Силвия с майка си на концерта на Тейлър Суифт през 2024 г. СНИМКА: Архив/Руми Маринова

„Здравейте, момичета и момчета Суифтита - малко преди полунощ Силвия стана ангел и отлетя към небето," написа нейната майка Руми. „Вие бяхте невероятно важни за нея (и за мен, мама Суифти) през последните две години от живота ѝ! Докато тя се бореше за приобщаване и равни права в пустиня, наситена с човешко невежество, се случи чудо -появихте се вие". Руми продължи с думи, които разтърсиха всички, които познаваха Силвия:

„Разговорите с вас за Тейлър Суифт ѝ отнемаха част от болката, тя я чувстваше по-малко. Не можете да си представите колко красив беше животът ѝ с вас. Благодаря ви, че бяхте част от нея."

Майката на Силвия – Руми Маринова, е героинята, която изнесе на гърба си битката й за равни права в света на „нормалните" хора.

„Дъщеря ми постави основите за признаването на това, всички хора да бъдат еднакви, а на младите хора, които наричат "чупливи" - да бъде отворен по-широк път и да не бъдат гледани като странни същества", каза специално за „24 часа" по телефона майката Руми.

„Силвия я няма тук физически, но я има между звездите и от там никой не може да я отмести или нарани, защото видяхме всичко в последните месеци", сподели още Руми Маринова. Според нея в последния период от живота й духът на Силвия понякога е падал, „пламъкът намаля, но не угасна дори в най-тежките моменти", разказа още тя. „В някои моменти, когато излизах, след като се връщах, виждах как тя си е пуснала Тейлър Суифт и се опитва да си я пее, въпреки че не е добре, за да прогони безпокойството и да си даде сила", каза майката на момичето.

Силвия ще бъде кремирана, но преди това в петък предстои служба в църквата във Ваприо д'Ада. Преди нея пред храма ще се съберат много приятелки на Силвия и като нея „суифтита", или почитателки на Тейлър Суифт, които ще пеят нейни песни. Самата Силвия ще бъде облечена с дрехите си, с които е била през 2024 г. на концерта на Тейлър Суифт в Милано. Силвия с Лаура Паузини СНИМКА: Архив/Руми Маринова

„Много неща Силвия дори не ми ги казваше, за да ми спести мъката -заради това как са се отнесли с нея, или пък заради чужди думи. Тя искаше да ме предпазва, вместо аз нея да предпазвам", спомня си Руми Маринова. „Тя знаеше, че на 1 ноември ще си отиде. Това беше нейният ден – на Ангелите, и тя си отиде при Ангелите", допълни за „24 часа" майката.

Много италиански всекидневници и сайтове публикуваха материали за Силвия Стоянова. „Тя беше боец до последно", написа миланският вестник „Ил Джорно". „Силвия стана символ на борбата за правата на хората с увреждания", отбеляза в."Република".