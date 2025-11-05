ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха мъж, хвърлил плик с дрога и бягал от полицаи в Добрич

Дияна Райнова

1124

Мъж е изхвърлил плик с 94 грама канабис и бягал от полицията в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 ноември е проведена специализирана полицейска операция по линия на наркотичните вещества. В хода на операцията служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" и Първо районно управление на МВР-Добрич, забелязват 25-годишен мъж по ул. „Надежда" в град Добрич. Той изхвърля найлонов пакет, като вижда полицейските служители и побягва. След кратко преследване мъжът е установен и задържан.

От проведените полицейски действия е установено, че найлоновият пакет съдържа суха целена тревна маса с тегло 94 грама, реагираща на канабис. Задържаният е известен на МВР. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

