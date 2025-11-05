50 куб. м бетон са излети за свързване на фугата между последните 2 ремонтирани участъка на Дунав мост при Русе

По график продължава ремонтът в 320-метровия участък в посока Румъния, трафикът е възстановен и се осъществява двупосочно в платното за България

Около 50 куб. м бетон са излети за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка на Дунав мост при Русе. За да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона технологичният процес изискваше минимум през първите 12 часа от полагането му да няма никакво преминаване на превозни средства. Поради това във вторник беше ограничено движението. Планираните дейности бяха изпълнени в определения срок и днес сутринта е възстановен трафикът и за тежкотоварните камиони. В момента превозните средства преминават по моста двупосочно в платното в посока България, съобщиха от АПИ.

Основният ремонт на съоръжението в 320-метровия участък в посока Румъния продължава по график. През последната седмица са поставени 44 нови мостови отводнители, положена е хидроизолация при тротоарния блок. Произведени са 8 нови стоманобетонни пътни панели, с които общият им брой от стартирането на строителните работи достига 681. В следващите дни ще продължи монтажът на армировката и кофражът при тротоарния блок, ще започне поставянето на защитни PVC тръби за комуникационни кабели, както и дейностите, свързани с ремонта на гребеновидните фуги в участъка.

Строителните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура".