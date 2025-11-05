ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

КС потвърди разпоредби от Закона за здравното осигуряване

1672

На заседание на 4 ноември 2025 г. Конституционният съд отхвърли искането на Върховния административен съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от чл. 55, ал. 2, т. 3б и 3в от Закона за здравното осигуряване. Делото бе докладвано от съдия Красимир Влахов.

Съдът прие, че разпоредбите, които гарантират минимални възнаграждения за медицинските специалисти и предвиждат финансиране на лечебни заведения в отдалечени райони, са насочени към защита на конституционното право на гражданите на достъпна и качествена медицинска помощ.

В решението се подчертава, че държавата е длъжна да предприема мерки за осигуряване на равнопоставен достъп до здравни услуги, особено когато свободната стопанска инициатива не може да гарантира това, пише БНТ

Решението е прието с 10 гласа "за", с особено мнение на съдия Соня Янкулова и становище на съдия Сашо Пенов.

