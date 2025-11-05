Изложба в парламента за 100-годишнината на историческия музей в Лом (Галерия)

Изложба беше открита в парламента по повод 100-годишнината на Историческия музей в града. В нея са представени картини от художествения отдел на музея, предимно портрети, пейзажи и композиции. Включени са произведения на автори от национална величина: Димитър Казаков - Нерон, Бисера Прахова, Стоян Венев, Здравко Александров, Борис Ненов, Тихомир Коджаманов, проф. Бойчо Григоров, проф. Григори Григоров, проф. Димитър Томов, проф. Николай Русчуклиев, Анета Дръгушану, Атанас Пацев и Бисер Лазаров. Особено място заемат ломските художници Никола Канов, Алексендър Обретенов, Илия Костов, Петър Панайотов, Иван Манойлов, Христо Спасов, Марко Марков, Илия Вельов, Кирил Апостолов, Максим Тодорв и др. Моменти от откриването на изложбата по повод 100-годишнината на Историческия музей в Лом Снимка: Румяна Тонeва Моменти от откриването на изложбата по повод 100-годишнината на Историческия музей в Лом Снимка: Румяна Тонeва

Присъстваха Ирена Димова - заместник-кмет на Лом, Даниела Замфирова - директор на музея, и доц. Борислав Великов - председател на 39-ото народно събрание. Изложбата е по инициатива на депутата Надя Петрова от "ДПС - Ново начало".

"Когато сме заедно - изпълнителна, местна, законодателна власт, работим в една посока за съхраняване на ценностите и културното наследство на България и нещата се получават. Добър пример за това е именно проекта, който осъществи Община Лом на стойност 2 000 450 лева, финансиран по програма "Региони в растеж", благодарение на който историческият музей се ремонтира, достави се ново модерно експозиционно оборудване, което направи музеят изключително приветлив. Сега даваме възможност на млади и стари, всички наши гости да се насладят и да усетят моста между миналото, настоящето и бъдещето", каза Ирена Димова. Моменти от откриването на изложбата по повод 100-годишнината на Историческия музей в Лом Снимка: Румяна Тонeва

На 20 септември 1925 г. по инициатива на д-р Петър Кърджиев и с подкрепата на неговите съмишленици и приятели Цветан Тодоров, Тодор Велев, Михаил Табаков, Петър Панайотов и други в Лом се основава Ломското археологическо дружество "Алмус" с музей.