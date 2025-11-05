Жалба спира нова процедура за чистенето на "Изгрев", "Слатина" и "Триадица", договорът изтича след 3 седмици

Жалба е подадена и срещу решението на общината за прекратяване на процедурата за зоната с "Люлин" и "Красно село". Така няма дейностите да се възложат на "Софекострой"

Две жалби са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията срещу решенията за две от зоните, които са част от мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Това става ясно от регистъра на КЗК.

Първата жалба е подадена от консорциум "Чистота Средец" срещу решението за прекратяването на процедурата за зона 3, в която са районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". За нея общината реши да прекрати процедурата, тъй като нито един от тримата кандидати да я чистят не бе класиран до етап отваряне на ценова оферта. Консорциум "Чистота Средец" е един от тях. Договорът със сегашните чистачи на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" изтича на 1 декември. Общината имаше намерение да стартира бърза процедура с пряко договаряне, за да се опита да избегне кризата със сметоизвозването в тези райони, каквато от 5 октомври има в "Люлин" и "Красно село". Жалбата обаче ще стопира това.

В интервю за "24 часа" в понеделник зам.-кметът по екология Надежда Бобчева заяви, че общината се подготвя за всички възможни варианти за чистенето на тази зона, включително дейностите да бъдат поети от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, след като общинското дружество "Софекострой" поеме поддръжката на "Люлин" и "Красно село". Но подчерта, че най-добрият вариант е стартиране на нова бърза процедура, за да се осигури непрекъсваемост на услугата.

Тези намерения обаче може и да не осъществят, тъй като втората подадена жалба е срещу решението за прекратяване на процедурата за зона 6 с районите "Люлин" и "Красно село". Тя е подадена от консорциум "Почистване Триадица", част от който е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис Таки. Консорциумът остана единствен кандидат за зоната, след като турската компания "Норм Санаи" не отвори ценовата си оферта. Кметът на София Васил Терзиев обаче нееднократно заяви, че няма да подпише договор с единствения останал кандидат заради високата цена - 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 млн. лв. Така на 5-и октомври бе обявена кризисна ситуация в двата района, която продължава и днес. От миналата седмица там бе създадена нова организация - за чистенето на "Люлин" отговаря СПТО, а за "Красно село" - "Софекострой", което чисти "Красна поляна". Идеята на общината беше след изтичането на сроковете за обжалване, почистването на двата района да бъде възложено на "Софекострой", за което СОС отпусна спешно 9 млн. лв. за покупка на техника. Жалбата обаче ще стопира и това намерение.

Решенията за 3 от общо 7-те зони в мегапоръчката бяха обявени на 29 октомври. Освен за зоните 3 и 6, общината реши да възложи почистването на "Илинден", "Надежда" и "Сердика" на турския консорциум "Норм Санаи". Сроковете за обжалване са 10 дни и все още не са изтекли. Няма яснота и кога ще бъдат обявени решенията за останалите 4 зони от мегапоръчката. Договорите за чистенето на останалата част от града с изключение на "Красна поляна", част от "Триадица", "Младост", "Витоша" и "Овча купел" изтичат в края на тази и в началото на следващата година.