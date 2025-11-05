ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ти и Lidl“ с фонд от 400 000 лв. за граждански пр...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21653015 www.24chasa.bg

Върховният административен съд разреши на СЕМ да продължи конкурса за наследник на Кошлуков

3004
ЕМИЛ КОШЛУКОВ

Върховният административен съд (ВАС) позволи на медийния регулатор (СЕМ) да продължи конкурса за  нов шеф на БНТ, съобщава "Медиапул". 

ВАС изцяло отмени решението на долустоящия съд, който спря избора на наследник на Емил Кошлуков.

Според мотивите на върховните магистрати решението за спиране на конкурса, взето от Административен съд – София област, е напълно немотивирано.

"Административен съд София-област не само не е изложил мотиви и не е посочил правно основание за спиране на производството, но и не е посочил страните и предмета му", се казва в решението на ВАС.

ЕМИЛ КОШЛУКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)