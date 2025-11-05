Върховният административен съд разреши на СЕМ да продължи конкурса за наследник на Кошлуков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният административен съд (ВАС) позволи на медийния регулатор (СЕМ) да продължи конкурса за нов шеф на БНТ, съобщава "Медиапул".

ВАС изцяло отмени решението на долустоящия съд, който спря избора на наследник на Емил Кошлуков.

Според мотивите на върховните магистрати решението за спиране на конкурса, взето от Административен съд – София област, е напълно немотивирано.

"Административен съд София-област не само не е изложил мотиви и не е посочил правно основание за спиране на производството, но и не е посочил страните и предмета му", се казва в решението на ВАС.