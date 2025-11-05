Oбявиха представителите на ВСС, които ще избират кандидатите за следващ европрокурор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ясни са вече имената на четиримата представители на Висшия съдебен съвет, които ще участват в подбора на трима кандидати за следващ европейски прокурор на България.

Това са Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия и Цветинка Пашкунова и Вероника Имова за Съдийската колегия.

Освен тях, в Комисията ще влязат двама представители на Министерството на правосъдието и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет.

Процедурата по подбора включва публично изслушване на допуснатите кандидати, след което министърът на правосъдието Георги Георгиев трябва да внесе трите номинации в Министерския съвет за одобрение.

Гергана Мутафова беше член и на комисията за подбор на първия български европейски прокурор през 2019 година. Тогава на правителството с премиер Бойко Борисов бяха предложени Десислава Пиронева, Светлана Шопова и настоящият европрокурор Теодора Георгиева, пише БНР.

От началото на годината Георгиева на практика не изпълнява задълженията си, след като първо беше отстранена от длъжност заради започнала проверка за евентуални нарушения, а впоследствие срещу нея беше образувано и дисциплинарно производство, което все още не е приключило.