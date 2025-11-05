Одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции на Община Шумен и нейните партньори са на обща стойност 119 397 632,79 лв., от които 102 338 431 лв. - конкретно за община Шумен

В община Шумен ще инвестираме 102 338 431 лв. за следващите три години за нови обекти, ремонти и модернизация в различни сфери – образование, здравеопазване, социални дейности, екология, транспорт и др. Средствата се осигуряват на базата на утвърдените три Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). За Община Шумен и партньорите ни трите КИТИ са на обща стойност 119 397 632,79 лв. или 67 % от целия одобрен общ ресурс за всички Концепции на Североизтока по всички шест финансиращи програми (178 528 965,14 лв.).

Това каза на брифинг в Община Шумен в сряда проф. Христо Христов – кмет на община Шумен при обобщаване на резултатите от гласуването на КИТИ за Североизтока, част от които са и КИТИ на Шумен.

Ирена Стефанова – ръководител на ОИЦ – Шумен, уточни, че за партньорите на Община Шумен от Североизтока, включени в шуменските КИТИ, остава сумата около 17 млн. лв., а другите над 102 млн. лв. са инвестиции конкретно в община Шумен.

Сред партньорите на Общината от Шумен са и тези - Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, Ромска фондация „Искра“ и Скаутски клуб „Мадарски конник“, а извън Шумен – Община Варна, Община Аксаково, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и други училища и институции.

Проф. Христо Христов информира, че предстоиразработване на проектите в детайли за ремонтите и новите сгради по Програма „Развитие на регионите“ на 9 училища, 11 детски градини, в т.ч. и нова сграда за нова детска градина в кв. „Тракия“,както и ремонт на 7 детски ясли, в т.ч. и изграждане на нова детска специализирана ясла. Предвидени са и закупуване на 4 нови електробуса със зарядни станции, изграждане на нова сграда на център към КОЦ - Шумен за превенция на онкологични заболявания и апаратура за нея, закупуване на апаратура за сърдечно-съдови заболявания и обновяване на помещения в МБАЛ – Шумен, саниране на 9 многофамилни жилищни сгради и ученическо общежитие, изграждане на нови 4 центъра за социални услуги, както и на една нова сграда за социални жилища и 2 нови сгради за общинско жилищно настаняване за лица с висока професионална квалификация.

По Програма „Околна среда“ предстои почистване и укрепване на р. Енчова по ул. „Мадара“, над ул. „Ген. Скобелев“, както и почистване на наносите и укрепване на брега на р. Поройна до вливането ѝ в р. Камчия.

По Програма „Човешки ресурси“ предстои разкриване на две общински социални предприятия /за предоставяне на услуги – телекеър и видеонаблюдение/, както и създаване на център за обучения и активиране и заетост на безработни младежи в община Шумен.

ЗаПрограма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по която в Шумен ще се вложи ресурсот 94 009 722 лв., кметът поясни, че има различни направления, по които ще се инвестират средствата и това са образование, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване и енергийна ефективност за различни обекти.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева поясни, че по първото направление - инвестициите в образованието в Шумен – ще се насочват сумарно 36 567 000 лева по 4 направления на дейностите – училищно образование, Професионална гимназия по селско стопанство, детски градини и детски ясли.

По първото - Образователна инфраструктура и оборудване в училищно образование – ще се инвестират 16 110 000 лв., за инвестиции в 8 училища - СУ „Панайот Волов“, ППМГ „Нанчо Попович“, II ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Димитър Благоев“, VI ОУ „Еньо Марковски“, СУ „Йоан Екзарх Български“, СУ „Сава Доброплодни и СУ „Трайко Симеонов“. В тях са предвидени ремонти и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворовете, изграждане на достъпна архитектурна среда, уреди за пречистване на въздуха във всички класни стаи и др. В рамките на тези дейности ще бъдат доставени 4 бр. електробуса и доставени и монтирани 4 бр. зарядни станции с цел намаляване на въглеродния отпечатък, посочи още тя.

По второто направление - Обновяване и модернизация на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен – са предвидени 550 000 лв. за ремонтни дейности и модернизация, енергийна ефективност на физкултурния салон и топлата връзка и за частично обновяване на сградата с работилници. Ще се реконструира и спортната площадка в гимназията.

По третото направление - Образователна инфраструктура и оборудване в детски градини – ще се вложат средства в размер на 13 160 000 лв. за 11 детски градини – „Космонавт“, „Пролетна дъга“, „Слънце“, „Светулка“, „Изворче“, „Щурче“, „Златната рибка“, „Чучулига“ и градините в селата Дибич и Ивански, както и средства за изграждане на една нова сграда за детска градина в кв. „Тракия“. С парите ще се направят ремонти на сградите, мерки за енергийна ефективност, обновяване на дворните пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. Навсякъде ще бъдат поставени уреди за пречистване на въздуха, а в някои обекти ще се изградят нови или реконструирани детски площадки и спортни зони.

По четвъртото направление - Образователна инфраструктура и оборудване в детски ясли – са предвидени 6 747 000 лв., каза Петранка Петрова – директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване“. Тя уточни, че ще се правят инвестиции в 7 ясли, както и изграждане на нова сграда за специализирана детска ясла. Ще се приложат мерки за енергийна ефективност, ремонт и обновяване на дворовете, изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи детски площадки, осигуряване на достъпна архитектурна среда. Във всяка ясла ще бъдат доставени уреди за пречистване на въздуха и дидактически материали, добави още тя.

Относно здравната инфраструктура по същата програма („Развитие на регионите“) Петранка Петрова допълни, че предстоят инвестиции в размер на 19 441 000 лв. /от които 15 881 000 лв. БФП и 3 560 000 лв. съфинансиране от страна на КОЦ/ за Създаване на Център за превенция и ранна диагностика на онкологични заболявания в „Koмплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД в размер на 3 531 000 лв., като се построи нова сграда с топла връзка към вече съществуващата и закупуване на апаратура – ПЕТ скенер и друга за ранна диагностика и превенция на онкологични заболявания. Ще се закупи и апаратура за превенция на сърдечно-съдови заболявания за 4 000 000 лв. за МБАЛ-Шумен - ангиографска апаратура, софтуер, апаратура и софтуер за ехокардиография, обучение на персонала и обособяване на кабинети за тях.

Тя изброи още и четири центъра отсоциалната инфраструктура в Шумен, в които по КИТИ ще се инвестират 13 135 000 лв.:

Изграждане на „Общностен център за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства“ и басейн за терапия и рехабилитация към него за 3 500 000 лв. Изграждане на „Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ с включено оборудване и обзавеждане в размер на 2 500 000 лв. Създаване на социална услуга „Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация“ с включена доставка на оборудване и обзавеждане за функционирането на новата социална услуга, възлизащи на 2 140 000 лв. Изграждане на Център за бездомни лица и семейства с капацитет 20 потребители на стойност 1 495 000 лв., какъвто Шумен към момента няма. Предстои и изграждане на енергийно ефективни социални жилища в кв. „Тракия“ за приобщаване на уязвими групи, който ще възлиза на 3 500 000 лв., като Петрова добави, че наличните към момента социални жилища не достигат.

Нора Чалъкова, директор на дирекция „Устройство на територията“ обяви, че по линия жилищно настаняване по същата програма („Развитие на регионите“) в КИТИ са отделени 9 630 000 лв. Тя обясни, че ще се изгради комплекс от две сгради за общински жилища на тази стойност за предоставяне на експерти с висока квалификация, идващи от други населени места, за да се преодолее проблемът с липса на кадри в Шумен.

Тя допълни също, че по същата програма са предвидени и средства за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в размер на 15 236 722 лв. за 9 многофамилни жилищни сгради, като се предвижда 521 085 лв. съфинансиране от страна на етажните собствености, а 9 900 636 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Ще се направи и цялостен ремонт на сградата на Средношколско общежитие № 2, който се оценява на 4 815 000 лв. Дейността включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на помещенията, изграждане на достъпна архитектурна среда, облагородяване на зелените площи, както и доставка на обзавеждане.

Заместник-кметът по европейски проекти, екология и туризъм Даниела Русева посочи, че по ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“2021-2027 г. в КИТИ са одобрени 3 100 000 лв., които ще се инвестират в почистване и укрепване на брега на р. Енчова по ул. „Марица“, гр. Шумен в частта ѝ над ул. „Ген. Скобелев“ на стойност 300 000 лв. и за почистване от наноси и укрепване на брега на р. Поройна от гр. Шумен до вливането й в р. Камчия за около 2 800 000 лв., тъй като са идентифицирани като райони със значителен потенциален риск от наводнения.

Даниела Савчева – заместник-кмет по образование и култура – добави, че по КИТИ, поПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 г., са заложени още 1 650 000 лв. за т.нар. „меки мерки“, насочени към повишаване на достъпа и качеството на образованието, за десегрегация и равен достъп до образование и преодоляване на социалната изолация, за дуално обучение и насърчаване на връзката между образование и бизнес и за приобщаващо образование и ограмотяване на възрастнис цел добиване на умения за заетост и социално включване.

Тя допълни също, че в КИТИ са заложени средства и за дейности по ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021 -2027. Средствата възлизат на 586 749 лв. за материални активи и апаратура, както и за методика за изследване на микропластмаса и други мерки и дейности за подпомагане на изследователската дейност наШУ „Епископ Константин Преславски“.

Петранка Петрова поясни, че по ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 г. по КИТИ в Шумен ще се инвестират 2 991 960 лв. за подкрепа на уязвими групи, на които ще се предоставят услуги за насърчаване на образованието и участието им в пазара на труда, за създаване на нови социални предприятия в сферата на видеонаблюдението и телекеър услугите за възрастни и хора с увреждания, за развитие на социалната икономика, за професионално ориентиране на безработни лица над 29 години и повишаване на тяхната квалификация, както и за подкрепа на новоразкритите социални услуги през първата година от тяхната дейност.

Кметът проф. Христо Христов уточни, че тепърва управляващите органи ще обявяват кандидатстване, а проектите на Шумен, в рамките на одобреното финансиране, ще се разписват детайлно и ще кандидатстват пред съответните Управляващи органи на изброените програми. Той подчерта, че разчита на съдействието и на гражданите, и на групите в Общинския съвет Шумен да представи възможно най-добрите проекти и инвестициите да удовлетворяват шуменската общественост.