"Спаси София" кани ПП-ДБ за общ доклад за реформа в паркирането

"Спаси София" кани групата на ПП-ДБ в СОС, кмета на София Васил Терзиев и представители на другите политически групи в общинския съвет на работна среща, на която да се постигне съгласие за общ доклад с предложения за промени в паркирането в София. Това обявиха на брифинг лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и общинският съветник Андрей Зографски.

Причината е, че в момента има два внесени доклада за реформи - един на "Спаси София" и още един с вносители Терзиев и съветници от ПП-ДБ. Според партията обаче в другия доклад не се предвижда истинска реформа, а само "повишаване на цените без реални решения за проблемите на софиянци". От него отсъства предложението, направено от "Спаси София" за червена зона за паркиране в идеалния център, намаление на местата на служебните абонаменти и разширение на зелената зона в "Студентски град" и "Хаджи Димитър". Освен това не било ясно как ще се прилагат ограниченията за електромобили, предлагани от ППДБ и кмета. „Предложението е те да паркират безплатно, но с ограничено време – не става ясно как ще става това. С безплатен есемеси, с маркиране в мобилно приложение, как? Не знаем," заяви Зографски.

„Гражданите заслужават яснота – къде ще се инвестират средствата от по-високите такси? Повече от важно е да се насочват средства към строителството на паркинги, подобряване на градския транспорт и ремонт на инфраструктурата в засегнатите райони, а не просто да пълнят бюджета", подчерта Бонев, припомняйки, че предложението на "Спаси София" е парите, събирани от зоните, да се насочат именно към тези три дейности.

„Договорената от „Център за градска мобилност" комисионна е 14% от всеки есемес. Това са отчисления, които са драстично по-високи от тези отпреди 15 години. От всеки есемес в синя зона, 28 стотинки отиват директно в телекома, което за една година е 3,3 млн. лв. загуба за софиянци", добави Зографски и настоя договорите с мобилните оператори да се променят.