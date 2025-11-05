ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ти и Lidl" с фонд от 400 000 лв. за граждански пр...

Остава в ареста жена, удряла и душила приятеля си в столичния кв. "Овча купел"

По искане на Софийска районна прокуратура, съдът задържа под стража 45-годишна жена, нанесла телесна повреда на мъж. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 22,00 часа в ж.к. „Овча купел" в гр. София, обвиняемата Д.Т. е удряла с ръце по гърба мъжа, с когото живее във фактическо съжителство и го е стискала за врата. Вследствие на това, тя му е причинила лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Д.Т. е осъждана в миналото за идентично престъпление, но към момента е реабилитирана.

С постановление на прокурор обвиняемата е била задържана за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Д.Т. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

