Красимир Вълчев за забраната на социалните мрежи за децата: Няма да станат дигитални отшелници

Имаме достатъчно научни доказателства и изследвания, да говорим по този въпрос е най-малкото. Има проблем, има зловредно въздействие, рано или късно децата ще вземат устройства в ръцете си, няма да станат дигитални отшелници. Трябва да отправим ясен сигнал към родителите, дори да изкрещим за това.

Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев, който взе участие в заседанието на ресорната комисия в парламента. Той отговори на въпрос от депутатката Десита Петкова от ГЕРБ за нуждата от обществена дискусия за предлаганата от МОН забрана за децата под 15 г. да използват социалните мрежи.

Широк обществен дебат за ограничаването или забраната на социалните мрежи за деца под 15 г. ще има. МОН организира публична дискусия по темата към края на месеца, заедно с лекари, психолози, родители, увери министърът.

"В момента има ограничения в час, а там е много по-малка част от изгубеното време. Българските деца са на 2 място от 88 държави по време прекарано пред екрана, средно дневно 4 часа, като най-много време се прекарва в разсейване. Това не е изгубено само за целите на математиката, а за всякакви цели", обясни министъра и допълни: Вредно и пристрастяващо е, това показва че имаме основания да говорим за ограничения.

"Заслужава си да се организира дебат, защото голям процент от родителите ще чуят, че има такова вредно влияние. При децата рационалната част на мозъка се развива по-късно и това води до по-лесно пристрастяване, има много такова съдържание в Тик Ток, рийлс и т.н. Води до моментно щастие и пристрастяване и става по-трудно да се откъснеш от телефона", заяви просветният министър пред депутатите.