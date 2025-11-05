Красимир Вълчев: Работим за вкарването на електронно изпитване в училище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работи се за вкарването на електронно изпитване в училище.

Това обяви просветният министър Красимир Вълчев пред депутатите от образователната комисия в парламента.

МОН има изработени платформи за онлайн изпитване, като се тестват периодично през последните години. Последно подобрен опит бе направен за входното ниво в 6-и клас.

"Това има няколко цели: да се видят резултатите на системно ниво, всяко училище да направи оценка на постигнатите резултати и да се тества изпитването в дигитална среда. Лека-полека вървим натам, трябва да сме подготвени да видим какви са ни слабостите", обясни министър Вълчев в отговор на въпроса, задеден от депутатката от ДПС-Ново начало Фатима Йълдъс.

Най-често проблемите при електронното тестване идвали от загубени или забравени пароли, лоша интернет връзка или проблеми с устройствата, предоставени на училищата за целта. Затова министърът напомни за невъзможността теста в 6-и клас да се проведе в някои градове у нас заради наводненията.

Според Вълчев въвеждането на електронното изпитване има както плюсове, така и минуси. Например било по-безгрешно и бързо за оценяване на затворените въпроси, но не е толкова ефикасно за отворените въпроси. От друга страна, дигиталната среда е подходяща за формиращо оценяване, дава веднага оценка.

"Целта на министерството е да има повече отворени въпроси, най-малко, защото при затворените може да се налучква", обясни министърът.

По време на комисията по образование стана ясно още, че интересът към приоритетните специалности във висшите учебни заведения е нараснал. Има и повече запълнени бройки в специалностите, за които от МОН са очаквали да има най-голям недостиг. За въпросните специалности има осигурен допълнителен прием, повече финансови помощи, а образованието в тях е напълно безплатно.

Според просветния министър най-голямо увеличение има в инженерните специалности. 36% пък е ръста за медицински сестри.