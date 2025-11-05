ДСБ предлага промени в Гражданския процесуален кодекс

Народните представители от парламентарната група на Продължаваме промяната – Демократична България, с водещ вносител Кристина Петкова, внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и свързани нормативни актове. Целта на инициативата е да се осъвремени гражданското правораздаване и да се съкрати времето за разглеждане на делата, като се въведат по-гъвкави и ефективни процесуални механизми. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

"Един от ключовите акценти в законопроекта е възможността въззивният съд да се произнася в закрито заседание, когато по делото няма направени доказателствени искания и не е необходимо изслушване на страните. С тази промяна се създава реален инструмент за ускоряване на производствата, които често се забавят с месеци заради формални заседания без процесуална необходимост. Така се съкращават сроковете за постановяване на решения, освобождават се съдебни ресурси и се постига по-бърз достъп до правосъдие за гражданите и бизнеса.

Предложението е част от цялостен пакет мерки, насочени към повишаване на ефективността и предвидимостта в работата на съдилищата.

Законопроектът предвижда също по-широко използване на електронната комуникация между страните и съда, за да се намали административната тежест и да се улесни процесът на подаване и получаване на документи. Особено внимание е отделено и на защита на потребителите чрез създаването на възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове между гражданите и доставчиците на енергийни и ВиК услуги. Чрез промени в Закона за енергетиката и Закона за водите се предлага нов механизъм, който позволява бързо и ефективно решаване на конфликти без необходимост от съдебно дело. Това е стъпка към по-достъпно правосъдие и към разтоварване на съдебната система от дела, които могат да бъдат решени чрез помирителни или административни процедури.

Законопроектът включва и текстове, гарантиращи безпристрастността на съда – когато съд е страна по дело, то ще се разглежда от друг, равен по степен съд, определен от по-горна инстанция. Така се укрепва доверието в независимостта на правораздаването и се предотвратяват потенциални конфликти на интереси.

Предложените промени целят да направят съдебния процес по-ефективен, дигитален и ориентиран към реалните нужди на обществото", съобщават още от ДСБ.