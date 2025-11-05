От кв. „Чолаковци" започва санирането на 16 блока във Велико Търново

Започва санирането на 16-е многофамилни жилищни сгради във Велико Търново, за които Община Велико Търново сключи договори с МРРБ по Етап I на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". Проектите за енергийна ефективност се реализират по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е поредна стъпка в реализирането на Управленската програма на кмета Даниел Панов и екипа му за подобряване на облика на Велико Търново и жизнената среда, съобщиха от общината.

Първите блокове, по които вече тече подготовка за предстоящите строителни дейности, са в кв. „Чолаковци" – на улица „Бяла Бона" №10, 12, 14, 16, 18.

Близо 50 млн. лева е привлеченото безвъзмездно финансиране – средства, които директно се влагат за по-добрите условия за живот на хиляди граждани на Старата столица. С реализацията на проектите старите жилищни блокове ще бъдат преобразени, а разходите за енергийни носители на домакинствата ще намалеят значително – с над 60%.

Останалите сгради, за които са сключени споразумения с МРРБ, са в кварталите „Бузлуджа", „Зона В", „Картала", както и в района между стадион „Ивайло", МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" и ДКС „Васил Левски". За тези блокове процедурите по издаване на строителни разрешения са на финал, а прилагането на мерките за енергийна ефективност ще започне в най-скоро време.

Решение има и за блоковете в резервните списъци. От следващата година правителството предвижда нова националната програма за саниране на жилищните сгради. В нея на 100% ще бъдат финансирани блоковете, които и сега са одобрени по мерките по ПВУ, но са в резервните списъци. Планираният ресурс ще е 2,5 млрд. лева. За целта бяха проведени многократни и конструктивни разговори между Националното сдружение на общините, чийто председател е кметът на Велико Търново Даниел Панов и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.