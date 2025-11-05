Още 3 многодетни семейства получиха бонус от 10 000 лв. от кмета на Горна Оряховица

Още 3 горнооряховски семейства получиха чекове за по 10 000 лв. като финансов стимул при раждането на трето и дори четвърто дете. Всяко от тях отговаря на критериите на приетата наредба, а с тях двойките, получили бонуса, са вече 10, съобщиха от общината.

Чековете бяха връчени на семействата на Нина Арсова, майка на три момчета и на мъничката Мария, на Мая Димова с дъщеричка Карина и Павлина Банкова, майка на юнака Борис. И трите семейства живеят в общинския център Горна Оряховица, а бебетата са родени през юли тази година.

„От цялото си сърце се радвам и благодаря на тези прекрасни големи горнооряховски семейства. Хората като тях имат най-голяма заслуга за продължаването на българския род, тъй като знаете колко тежка демографска криза имаме в последните години. В Горна Оряховица искаме да ги подкрепим и да им покажем уважение" сподели кметът Николай Рашков.

Мярката, която Община Горна Оряховица въведе миналата година, е единствена по рода си в страната и има за цел да поощрява работещите, образовани и отговорни родители от общината. За да получат помощта, семействата трябва да са горнооряховски жители от поне 5 години, да са с постоянна активност на пазара на труда, с непрекъснат осигурителен статус, да нямат данъчни задължения, а по-големите им деца да посещават съответните за възрастта им детски градини и училища.





