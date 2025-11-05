Христо Иванов отрече да е помагал за свалянето на санкциите над Делян Пеевски

Бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов отрече да е кроил планове за сваляне на санкциите от САЩ и Великобритания на Делян Пеевски. По-рано това беше съобщено от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента. Часове по-късно от ДаБГ разпространиха дълга позиция на Иванов, който рядко се появява в публичното пространство след като се оттегли от политиката миналата година.

По-рано Борисов призна, че е бил в посолството на САЩ, когато са били обявени имената на санкционираните българи, "че знае всичко по тези санкции" и че ги е обсъждал с партньорските служби. За Христо Иванов, Кирил Петков и Асен Василев каза, че са "съдействали на максимум" за изваждането на Пеевски.

"Днес Бойко Борисов е замесил името ми в поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини, типични за неговото политическо поведение и комуникация. По този повод съм длъжен да заявя, че е категорично невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти, но самото развитие на събитията от периода 2022 - 2024 г. потвърждава думите ми за всеки, който всъщност се интересува от истината", пише Иванов.