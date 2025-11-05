"Спаси София": Във война генералът не напуска бойното поле, особено за разходка до другия край на света

„За съжаление, най-лошите ни страхове се сбъднаха и почистването на София ще бъде силно усложнено поне в следващите няколко месеца. Днес е обжалвано решението на Столична община да прекрати поръчките за "Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Така, докато съдът не се произнесе по обжалването София няма да може да възлага пряко, нито и да сключва други договори за същите зони. Резултатът от това е, че кризата с боклука ще се задълбочи, тъй като недостатъчния за три района общински капацитет ще трябва да бъде разделен вече на 6. Освен сметопочистването, София няма техника и за чистенето на снега, а вероятно същата съдба ще сполети и други 12 района до края на годината". Това заявява лидерът на "Спаси София" Борис Бонев в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Във фейсбук той пусна снимка как би изглеждала София с климата на Рио де Жанейро според AI.

"Всъщност няма лошо кметът Терзиев и зам.-кметът Бобчева да получат награда за еко постижения в Бразилия. Няма лошо да се правят международни контакти и да се обменя опит. Но има лошо да правиш това в разгара на криза с боклука. Изглежда ПР необмислено и дори цинично. Във война (с мафията), генералът не напуска бойното поле, особено за разходка до другия край на света, за да получи награда. Не се прави така!", написа Бонев.

„Очакваме от кмета, като се върне от слънчева Бразилия, да каже какво следва. Да, наградите са хубаво признание, но да се върнеш с еко награда в град, който брои часовете до екологична катастрофа, едва ли е нещо, което може да се хвърли пак в краката на някой друг нарочен за виновен," отбеляза Бонев.

Също във фейсбук независимата общинска съветничка Ваня Григорова написа, че днес става точно един месец от началото на кризата със сметосъбирането в столицата.

Какво се случи: общинските съветници от ПП-ДБ отказаха да призоват кмета Терзиев да прекрати обществената поръчка, през която по негови думи едни мафиотски кръгове го рекетират. Терзиев не я прекрати. Общинското дружество "Софекострой" получи 9 млн. лв. за оборудване, но не преди година и половина, а когато вече боклуците започнаха да затрупват "Люлин" и "Красно село". Средствата бяха отпуснати по предложение на "Спаси София", не на Терзиев. Докладът на групата на БСП (от която бях част допреди няколко месеца) сметопочистването да мине в общински ръце най-сетне започна да се разглежда в комисии. Докладът беше внесен в края на 2023 г. Преди 2 г. Терзиев продължава да заблуждава гражданите, че турската фирма е с цена по-ниска от цената на общината. Комисията, в която за пръв път няма общински съветници, не вижда, че сметките в турската оферта масово са сгрешени. Не могат да ползват калкулатор е най-безобидното обяснение. И за капак - Иван Таков от БСП вчера съобщи, че кметът Терзиев и зам.-кметът по екология Бобчева са в Рио де Жанейро. Никой от Столична община не опроверга това твърдение. Призовавам Терзиев, ако въобще се намира на територията на България, да се появи и да разобличи Таков. Ако ли не, поведението на г-н Терзиев е меко казано скандално! Още три района ги чака същото, което се случи с "Люлин" и "Красно село", пише Григорова.

И добавя, че "заучена поза на жертва (как е възможно въобще мъж, даже не управник, да се търпи сам себе си в ролята на вечна безпомощна жертва, аз не разбирам), призиви към гражданите да местят боклука от един район в друг, ръчички във формата на сърчица, ПР снимки как сам той хвърля чувалчета с боклук. И накрая - оправяйте се, аз отивам в Рио. Надявам се не на карнавал с пера. Иначе нямам нищо против карнавалите".