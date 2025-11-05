ВАС върна делото за спиране на конкурса за шеф на БНТ

Административният съд - София област трябва да продължи да го гледа

Съдебната сага около конкурса за генерален директор на БНТ продължава с пълна сила. Със свое определение от 25 октомври ВАС е върнал на Административен съд - София област делото, което Сашо Йовков води като кандидат за шеф на националната телевизия. То стигна до ВАС, след като СЕМ обжалва становището на първата инстанция, но сега върховните магистрати й връщат делото пак да го гледа.

Става дума за следното.

Сашо Йовков е оспорвал пред административния съд Решение от 15 юли 2025 г., с което Съветът за електронни медии е обявил процедура за избор на генерален директор на БНТ и е определил сроковете за провеждане на отделните етапи в конкурса. В жалбата се иска спиране на предварителното изпълнение на решението на СЕМ. Въз основа на приложените към нея доказателства административният съд установил, че се приемат документи на кандидати и е взето решение във връзка с подадените заявления за участие в обявената нова процедура. Съдът на първата инстанция приел още, че административният орган извършва активни действия по избора на генерален директор на БНТ в обявената нова процедура, напълно игнорирайки обстоятелството, че съдебният спор относно прекратяването на старата процедура не е приключил. Според Административния съд - София област по този начин се създавали предпоставки да бъде избран генерален директор на БНТ в нова процедура, преди да бъде разрешен съдебният спор.

Според ВАС обаче това определение на Административния съд - София област е неправилно и делото трябва да продължи да се гледа от същия състав.

Първо, защото съдът бил сезиран с искане за спиране на предварителното изпълнение на акта, а не с искане за прекратяване и бил смесил двата правни института.

Втората причина е, че от съда не изложили мотиви, нито било посочено правното основание за спиране на производството.

СЕМ спря конкурса за генерален директор на БНТ на 1 октомври след решението на Административен съд София област (АССО), според което конкурсът трябва да бъде прекратен до излизането на съдебни решения по други две дела, свързани с процедурата за избор. Междувременно в СЕМ вече бяха постъпили документите на кандидатите, сред които са сегашният шеф Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова и Свилена Димитрова. Процедурата на СЕМ предвиждаше конкурсът да завърши на 16 октомври с избор на нов генерален директор.

Връщането на делото от ВАС на първа инстанция не възобновява конкурса. Напротив - това може да се случи чак след приключването на съдебните дела.