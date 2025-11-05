Премахват опасни и изсъхнали дървета в градската градина в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От вчера в Градската градина на Пазарджик започна извършването на санитарна сеч на дървесната растителност. Това информираха от местната община.

Дейностите се осъществяват по предварително изготвен план и имат за цел подобряване състоянието и безопасността на зелените площи.

Санитарната сеч включва премахване на изсъхнали, болни и опасни дървета, както и растителност, която пречи на развитието на здравите екземпляри и намалява достъпа на светлина до подраста. Целта е да се създадат по-добри условия за растеж на останалите растения и да се възстанови естественият баланс в парка.

След приключване на сечта терените ще бъдат затревени и облагородени с нови декоративни храсти и растителност, подбрани така, че да запазят характера и традицията на Градската градина.

Предвижда се дейностите да приключат в рамките на следващите седмици, при благоприятни метеорологични условия.