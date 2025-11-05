Арестуваха инспектор от Държавен фонд "Земеделие" с подкуп от 1000 лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служител на Държавен фонд "Земеделие" е арестуван с подкуп от 1000 лв., съобщиха на брифинг от ОД МВР-София и Окръжната прокуратура.

В края на октомври земеделец се оплакал в полицията, че инспектор от фонда му иска подкуп, за да не извърши проверка, от която зависи дали ще вземе европейска субсидия.

Икономическа полиция към ОДМВР веднага са започнали работа и само за седмица са организирали капан за корумпирания държавен служител.

Във вторник около 17 ч. той е бил арестуван, докато получава пачката с пари. На срещата отишъл със служебен автомобил на Държавен фонд "Земеделие".

Задържаният работи като инспектор от 2017 г. От МВР призоваха и други земеделци, които са рекетирани то него да подават сигнали.

Мъжът вече е обвинен, а прокуратурата ще иска от съда да бъде задържан за постоянно под стража.

"Наказанието по закон е до 6 г. затвор, лишаване от право да заема длъжности в държавата и отнемане на половината имущество", посочиха от прокуратурата.