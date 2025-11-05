ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Арестуваха инспектор от Държавен фонд "Земеделие" с подкуп от 1000 лв.

Снимка: Държавен фонд "Земеделие"

Служител на Държавен фонд "Земеделие" е арестуван с подкуп от 1000 лв., съобщиха на брифинг от ОД МВР-София и Окръжната прокуратура. 

В края на октомври земеделец се оплакал в полицията, че инспектор от фонда му иска подкуп, за да не извърши проверка, от която зависи дали ще вземе европейска субсидия. 

Икономическа полиция към ОДМВР веднага са започнали работа и само за седмица са организирали капан за корумпирания държавен служител. 

Във вторник около 17 ч. той е бил арестуван, докато получава пачката с пари. На срещата отишъл със служебен автомобил на Държавен фонд "Земеделие". 

Задържаният работи като инспектор от 2017 г. От МВР призоваха и други земеделци, които са рекетирани то него да подават сигнали. 

Мъжът вече е обвинен, а прокуратурата ще иска от съда да бъде задържан за постоянно под стража. 

"Наказанието по закон е до 6 г. затвор, лишаване от право да заема длъжности в държавата и отнемане на половината имущество", посочиха от прокуратурата. 

Снимка: Държавен фонд "Земеделие"

